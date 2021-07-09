МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Крупный американский банк Wells Fargo оставил жителей США без очень востребованного и удобного вида потребительского кредитования. Это возобновляемая кредитная линия, сообщает CNBC.

Соответствующие письма кредитная организация уже начала рассылать своим клиентам.

В документах сообщается, что новые кредитные линии уже не будут открываться, существующие — будут закрыты в течение ближайших нескольких недель.

Wells Fargo намерен сосредоточиться на других розничных продуктах. В первую очередь — кредитных картах и стандартных займах.

В США стандартные возобновляемые кредитные линии — это продукт, который рассчитан на сумму от 3 до 100 тысяч долларов. Обычно американцы его используют для рефинансирования других кредитов или для оплаты, например, ремонта дома и не слишком дорогих покупок.

Помимо этого, такой вид кредитования дает возможность избежать переплаты в виде комиссий за овердрафт (превышение лимита по кредитным картам).

Решение банка, отмечает издание, обусловлено в том числе последствиями скандала, в котором банк был замешан в 2018 году. Тогда Федеральная резервная система (ФРС) выявила в кредитной организации недостатки в отчетности и открытые фиктивные счета. В итоге банку временно запретили покупать некоторые активы и предлагать клиентам определенные продукты. Это обернулось многомиллиардными убытками.