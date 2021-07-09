МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 июля составил 14,039 триллиона рублей против 14,048 триллиона на 25 июня, сообщил Банк России. Назван чистый приток в инвестирующие в Россию фонды

Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 9,1 миллиарда рублей, или на 0,06%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.