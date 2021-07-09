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2021-07-09T11:25:40+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210709/834154219.html
Денежная база России в узком определении за неделю снизилась
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 июля составил 14,039 триллиона рублей против 14,048 триллиона на 25 июня, сообщил Банк России. Таким образом, денежная... ПРАЙМ, 09.07.2021
россия, денежная база, новости, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 2 июля составил 14,039 триллиона рублей против 14,048 триллиона на 25 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 9,1 миллиарда рублей, или на 0,06%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.