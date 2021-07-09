МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 44 /2284/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5722-У от 2.02.2021 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63745 от 1.06.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5783-У от 20.04.2021 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Указания Банка России от 20 апреля 2021 года № 5782-У "О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63866 от 11.06.2021, вступает в силу с 1.01.2022/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень нормативных актов, распорядительных документов, писем и методических рекомендаций Банка России, а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных в "Вестнике Банка России" в 2 квартале 2021 года.