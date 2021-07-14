МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 июля составил 19,298 триллиона рублей против 19,791 триллиона на 1 июня, сообщил Банк России.

Таким образом, за месяц показатель снизился на 2,49%, или на 492,6 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,543 триллиона рублей на 1 июля). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,047 триллиона рублей), обязательные резервы (772,3 миллиарда), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,314 триллиона) и облигации Банка России у кредитных организаций (621,9 миллиарда рублей).