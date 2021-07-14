2021-07-14T09:21:27+03:00
2021-07-14T09:21:27+03:00
2021-07-14T09:21:27+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210714/834192811.html
Денежная база России в широком определении за июнь снизилась
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 июля составил 19,298 триллиона рублей против 19,791 триллиона на 1 июня, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 14.07.2021
цб рф, россия, денежная база, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83229/60/832296084.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/60/832296084.jpg
https://1prime.ru/images/83229/60/832296081.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/60/832296081.jpg
https://1prime.ru/images/83229/60/832296078.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/60/832296078.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 июля составил 19,298 триллиона рублей против 19,791 триллиона на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель снизился на 2,49%, или на 492,6 миллиарда рублей.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,543 триллиона рублей на 1 июля). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,047 триллиона рублей), обязательные резервы (772,3 миллиарда), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,314 триллиона) и облигации Банка России у кредитных организаций (621,9 миллиарда рублей).