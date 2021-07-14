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https://1prime.ru/finance/20210714/834193484.html
ЦБ выпускает памятную монету, посвященную работникам нефтегазовой отрасли
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Банк России в среду выпускает памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную работникам нефтегазовой отрасли, сообщается на сайте регулятора. "Банк России 14 июля 2021 года... ПРАЙМ, 14.07.2021
памятные монеты, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Банк России в среду выпускает памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную работникам нефтегазовой отрасли, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России 14 июля 2021 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Работник нефтегазовой отрасли" серии "Человек труда", — говорится в сообщении.
Диаметр монеты — 22 мм. Тираж — 1 миллион штук.
На оборотной стороне монеты изображен работник нефтегазовой отрасли у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса. Справа вверху по окружности расположена надпись "человек труда".
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.