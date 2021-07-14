МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Банк России в среду выпускает памятную монету номиналом 10 рублей, посвященную работникам нефтегазовой отрасли, сообщается на сайте регулятора. Банк России упростит выход российских компаний на зарубежные рынки

"Банк России 14 июля 2021 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей "Работник нефтегазовой отрасли" серии "Человек труда", — говорится в сообщении.

Диаметр монеты — 22 мм. Тираж — 1 миллион штук.

На оборотной стороне монеты изображен работник нефтегазовой отрасли у нефтяной скважины на фоне стилизованного изображения нефтяного насоса. Справа вверху по окружности расположена надпись "человек труда".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ.