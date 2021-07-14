МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 19,978 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,12 рубля

Цена отсечения составила 97,37% от номинала, средневзвешенная цена — 97,4225% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,28% годовых, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых.

На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года, также в объеме 10 миллиардов рублей.