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2021
https://1prime.ru/finance/20210714/834196221.html
Минфин разместил на аукционе ОФЗ в полном объеме
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Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26237 с погашением в марте 2029... ПРАЙМ, 14.07.2021
минфин рф, аукционы офз, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 19,978 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 97,37% от номинала, средневзвешенная цена — 97,4225% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,28% годовых, средневзвешенная доходность — 7,27% годовых.
На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года, также в объеме 10 миллиардов рублей.