ВАШИНГТОН, 15 июл — ПРАЙМ. Криптовалюты провалили задачу стать платежным механизмом, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"С криптовалютами: они не стремились стать платежным механизмом; скажу, они полностью провалились в том, чтобы стать таким, только для людей, который по каким бы то ни было причинам ищут анонимности", — сказал Пауэлл в ходе слушаний в комитете сената США.

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