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Глава ФРС дал оценку роли криптовалют
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Криптовалюты провалили задачу стать платежным механизмом, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. "С криптовалютами: они не стремились стать платежным... ПРАЙМ, 15.07.2021
сша, фрс, криптовалюта, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 15 июл — ПРАЙМ. Криптовалюты провалили задачу стать платежным механизмом, считает глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
"С криптовалютами: они не стремились стать платежным механизмом; скажу, они полностью провалились в том, чтобы стать таким, только для людей, который по каким бы то ни было причинам ищут анонимности", — сказал Пауэлл в ходе слушаний в комитете сената США.
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