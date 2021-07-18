МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ. Крупнейшие кредитные организации ожидают, что 23 июля Банк России повысит ключевую ставку. Это следует из консенсус-прогноза "Известий". ЦБ предупредил о начислении банками незаконных платежей

Семь из 16 опрошенных банковских аналитиков считают, что 23 июля ключевая ставка будет повышена сразу на 1 процентный пункт — до 6,5%. Еще шесть ожидают более плавного увеличения показателя — до 6%. Промежуточный вариант в 0,75 процентного пункта прогнозируют оставшиеся трое экспертов.

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин пояснил, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики объясняется высокой инфляцией. В июне год к году она составила 6,5% по сравнению с 6% в мае. Хотя месячные темпы роста цен снижаются — в июне показатель был на уровне 0,69% по сравнению с майскими 0,74%, — их торможение все равно остается медленным.

Финансовые структуры, как ожидается, отреагируют на постановление регулятора повышением ставок по ипотеке, кредитам и депозитам на величину изменения ключевой.

Регулятор начал поднимать ключевую ставку с марта 2021 года, когда она была на историческом минимуме в 4,25%. На последующих двух заседаниях ЦБ — в апреле и июне — ее повышали сразу на 0,5 процентного пункта. В последний раз решение об увеличении показателя более чем на 1 процентный пункт принималось в 2014 году. Тогда в октябре ставка выросла на 1,5 процентного пункта — до 9,5%, а в декабре — еще почти в два раза, до 17%.

Такие резкие изменения были связаны с переходом Центробанка от таргетирования курса рубля к установке инфляции как целевого ориентира.

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