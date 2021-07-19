МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Россия при текущей динамике сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы в течение 5-10 лет, говорится в исследовании, подготовленном аналитиками РИА Новости. Эксперты ожидают рост ключевой ставки и повышения процентов по кредитам

"Ипотека в России в последние годы активно развивалась, ипотечный портфель рос заметно быстрее, чем в других странах Европы. Однако по уровню развитости ипотеки есть куда расти. При текущей динамике Россия сможет достигнуть уровня развитости ипотечного рынка стран Восточной Европы, скорее всего, на горизонте 5-10 лет, а самые развитые страны мы будем догонять еще дольше", — считают авторы исследования.

По данным аналитиков, за прошедший год в России было заключено рекордное за всю историю количество ипотечных договоров и был обновлен исторический максимум по суммарному объему ипотеки.

В 2020 году в РФ было выдано 1,72 миллиона новых ипотечных кредитов против 1,28 миллиона в 2019 году. При этом в денежном выражении объем выданной за год ипотеки по итогам 2020 года составил 4,3 триллиона рублей (2,9 триллиона в 2019 году). Таким образом, даже относительно рекордного 2018 года количество ипотечных сделок выросло на 16%, а в деньгах рост составил 42%.

Как показали результаты исследования, динамика российского ипотечного рынка является одной из лучших в Европе. Россия с ростом в 85% за три года расположилась на второй строчке, уступив лишь Казахстану, где ипотечный портфель банков вырос на 116%. Также высокий прирост продемонстрировали Белоруссия (68%) и Эстония (56%).

Хороший результат у России и ее соседей был во многом связан со снижением ставок, поясняют аналитики. При этом они отмечают, что низкие процентные ставки действуют и во многих странах Европы, а в некоторых странах, например, в Дании, часть кредитов и вовсе в последние годы выдавалась под отрицательные ставки (т.е. порой банк доплачивал за то, что у него взяли кредит). Однако это не сильно сказалось на динамике: среднестатистический прирост в 2018-2020 годах в странах Европы был в диапазоне 15-25%.

Читайте также:

Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе