МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на весь лимит в 20 миллиардов рублей при спросе в 58,071 миллиарда, говорится в сообщении министерства. "Ждите пузырей". Как сберечь свои деньги в ближайший год

Цена отсечения составила 97,921% от номинала, средневзвешенная цена — 97,9311% от номинала. Средневзвешенная доходность составила 7,32% годовых, доходность по цене отсечения — 7,32% годовых. Выручка от размещения – 19,722 миллиарда рублей.