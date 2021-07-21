МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 49 (2289).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5804-У от 31.05.2021 "Об установлении дополнительных требований к порядку формирования резерва негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, ставки ежегодных отчислений в резерв негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также ставки гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64144 от 6.07.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5808-У от 3.06.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2018 года № 4980-У "О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64162 от 7.07.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5809-У от 3.06.2021 "О требованиях к программам для электронных вычислительных машин, используемым для оказания услуг по инвестиционному консультированию" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64153 от 7.07.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5814-У от 9.06.2021 "О форме, порядке и сроках направления кредитными организациями, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами в Банк России информации о контролирующих их лицах и о порядке ведения Банком России перечней лиц, контролирующих кредитные организации, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64198 от 9.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1457 от 13.07.2021 "О внесении изменения в приказ Банка России от 31 июля 2017 года № ОД-2162";

— приказ № ОД-1461 от 13.07.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 25 декабря 2020 года № ОД-2175";

— приказ № ОД-1462 от 13.07.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 2 апреля 2021 года № ОД-535";

— приказ № ОД-1463 от 13.07.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 июня 2021 года № ОД-1268";

— приказ № ОД-1477 от 14.07.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК /АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО/ АО "НЕФТЕПРОМБАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1492 от 16.07.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 21 мая 2021 года № ОД-915";

— приказ № ОД-1509 от 19.07.2021 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Розничное и корпоративное страхование";

— информационное письмо № ИН-06-59/50 от 13.07.2021 "О возврате части уплаченной страховой премии по отдельным страховым рискам при досрочном исполнении заемщиком обязательств по договору потребительского кредита /займа/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации на 1.07.2021; сведения о регистрации и лицензировании кредитных организаций в 2 квартале 2021 г; сообщения об исключении ОАО "ЕВРОСИБ БАНК" и АО "Кредпромбанк" из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.