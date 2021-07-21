МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Достижение инфляцией в РФ пикового значения, появление сигналов ее замедления и завершение Банком России ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) станут главными факторами слома тренда к падению цен на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке рублевого госдолга главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5%

Индекс цен ОФЗ (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, последние два дня активно растет, корректируя недавнее достижение многомесячного минимума. Так, 15 июля индикатор падал до 143,74 пункта – минимум с марта 2020 года, когда случился обвал нефти из-за неспособности ОПЕК+ договориться о снижении добычи с апреля 2020 года.

Видимо, участники рынка решили, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которая сейчас составляет 5,5%, на 100 базисных пунктов (1 п.п.) на предстоящем заседании может стать последним в рамках ужесточения Банком России ДКП, считает Ермак.

"Принимая во внимание достаточно высокую стабильность национальной валюты, которая поддерживается ужесточением ДКП Банка России и высокими ценами на нефть, которые достаточно быстро восстановились после решения ОПЕК+ по наращиванию объемов добычи нефти, текущий уровень ставок по рублевым гособлигациям становится привлекательным для инвесторов-нерезидентов за счет расширения спредов между доходностью российских и американских долгосрочных гособлигаций", — говорит аналитик.

Однако высока вероятность, что пик инфляции еще не пройден, и Банк России может быть вынужден повышать ключевую ставку дальше, предупреждает он. "Таким образом, для окончательного слома тренда на падение цен ОФЗ, на мой взгляд, необходимы две вещи: достижение инфляцией пикового значения и завершение Банком России ужесточения ДКП", — резюмирует Ермак.