Аналитик Ермак ждет слома тренда к падению цен ОФЗ не раньше пика инфляции
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Достижение инфляцией в РФ пикового значения, появление сигналов ее замедления и завершение Банком России ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) станут главными факторами слома тренда к падению цен на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), прокомментировал РИА Новости ситуацию на рынке рублевого госдолга главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.
Индекс цен ОФЗ (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, последние два дня активно растет, корректируя недавнее достижение многомесячного минимума. Так, 15 июля индикатор падал до 143,74 пункта – минимум с марта 2020 года, когда случился обвал нефти из-за неспособности ОПЕК+ договориться о снижении добычи с апреля 2020 года.
Видимо, участники рынка решили, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ, которая сейчас составляет 5,5%, на 100 базисных пунктов (1 п.п.) на предстоящем заседании может стать последним в рамках ужесточения Банком России ДКП, считает Ермак.
"Принимая во внимание достаточно высокую стабильность национальной валюты, которая поддерживается ужесточением ДКП Банка России и высокими ценами на нефть, которые достаточно быстро восстановились после решения ОПЕК+ по наращиванию объемов добычи нефти, текущий уровень ставок по рублевым гособлигациям становится привлекательным для инвесторов-нерезидентов за счет расширения спредов между доходностью российских и американских долгосрочных гособлигаций", — говорит аналитик.
Однако высока вероятность, что пик инфляции еще не пройден, и Банк России может быть вынужден повышать ключевую ставку дальше, предупреждает он. "Таким образом, для окончательного слома тренда на падение цен ОФЗ, на мой взгляд, необходимы две вещи: достижение инфляцией пикового значения и завершение Банком России ужесточения ДКП", — резюмирует Ермак.
https://1prime.ru/finance/20210721/834265022.html