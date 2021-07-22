МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 50–51 (2290–2291).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5709-У от 13.01.2021 "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63786 от 3.06.2021, вступает в силу с 1.10.2021/.