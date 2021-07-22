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2021
https://1prime.ru/finance/20210722/834274132.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 50–51 (2290–2291)
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В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 50–51 (2290–2291). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — указание № 5709-У от 13.01.2021... ПРАЙМ, 22.07.2021
вестник банка россии, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 50–51 (2290–2291).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— указание № 5709-У от 13.01.2021 "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций, а также другой информации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63786 от 3.06.2021, вступает в силу с 1.10.2021/.