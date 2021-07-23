МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Независимый финансовый консультант Александр Доржиев рассказал, как стать миллионером к пенсии. Его совет приводит радио Sputnik. Россиянам посоветовали, как нужно действовать в случае утечки данных

По оценкам эксперта, в среднем взрослый россиянин каждый месяц тратит около 2500 рублей на спиртное. Эту сумму Доржиев посоветовал ежемесячно инвестировать в акции на фондовом рынке. Он отметил, что если дивиденды будут составлять 10% в год, то за 40 лет можно накопить около 15 или 17 миллионов рублей.

Эксперт также отметил, что отказ от алкоголя не только улучшит финансовое благополучие, но и поможет сохранить хорошую физическую форму. Это, в свою очередь, позволит качественно проводить время на пенсии.