МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России сегодняшним мощным решением по ключевой ставке достаточно серьезно приблизился к возможному ее максимуму, дальше может взять паузу, но говорить об этом пока преждевременно, заявил РИА Новости президент российского подразделения Международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук. Центробанк дал прогноз по средней ключевой ставке на три года

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу четвертый раз подряд повысил ключевую ставку, на этот раз сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. Решение ЦБ стало самым "ястребиным" с декабря 2014 года, когда регулятор экстренно повысил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков.

"Мне кажется, у нас есть шанс, что Банк России сегодняшним мощным движением достаточно сильно приблизился к возможному максимуму по процентной ставке, так как следующее решение будет уже в сентябре. До этого момента пройдет достаточно большой промежуток времени, в течение которого можно будет посмотреть на динамику показателей, которые так волнуют Банк России", — сказал он.

Неопределенность достаточно велика, она связана с развитием третьей волны коронавирусной инфекции по всему миру, эти процессы могут замедлить быстрое восстановление экономики и рост зарплат, рост инфляции, обращает внимание эксперт.

"Все в целом может скорректироваться, и, очевидно, что сейчас говорить, каким будет следующий шаг Банка России – будет продолжаться повышение или будет понижение – на мой взгляд преждевременно", — отмечает Романчук.

"Сейчас мы уже после этого решения вступаем в ситуацию, когда дальнейшее решение по ставке становится неоднозначным. Скорее всего, банк России после этого большого движения может держать паузу, ничего не менять по ставке, смотреть, как будет подстраиваться рынок под его решение", — резюмирует эксперт.