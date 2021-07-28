МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 52 /2292/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 756-П от 30.03.2021 "О порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64298 от 19.07.2021, вступает в силу с 1.04.2022/;

— указание № 5812-У от 8.06.2021 "О внесении изменений в пункты 6.1 и 7.5 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П "О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64255 от 13.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5813-У от 9.06.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64281 от 15.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1488 от 15.07.2021 "О введении в действие Политики управления платежной системой Банка России и об отмене приказа Банка России от 31 июля 2017 года № ОД-2161";

— приказ № ОД-1526 от 22.07.2021 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 9 июня 2021 года № ОД-1113";

— приказ № ОД-1527 от 22.07.2021 "О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Международная страховая компания "АйАйСи";

— приказ № ОД-1531 от 23.07.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерное общество "РУНА-БАНК" АО "РУНА-БАНК" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1532 от 23.07.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "РУНА-БАНК" АО "РУНА-БАНК" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1533 от 23.07.2021 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество" НКО "Русское финансовое общество" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-1534 от 23.07.2021 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество" НКО "Русское финансовое общество" /ООО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1540 от 23.07.2021 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Национальная страховая группа – "РОСЭНЕРГО";

— приказ № ОД-1541 от 23.07.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат" АО РНКО "Нарат" /г. Казань/";

— приказ № ОД-1551 от 26.07.2021 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страхового общества "ВЕРНА";

— приказ № ОД-1567 от 27.07.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК /публичное акционерное общество/ РОСКОМСНАББАНК /ПАО/ /г. Уфа/";

— информационное письмо № ИН-06-59/52 от 19.07.2021 "Об отдельных видах финансовых инструментов";

— информационное письмо № ИН-06-59/53 от 20.07.2021 "О недопустимости недобросовестной практики на финансовом рынке";

— информационное письмо № ИН-06-59/54 от 20.07.2021 "О взаимодействии с вкладчиками при истечении срока действия договора банковского вклада";

— информационное письмо № ИН-06-59/55 от 23.07.2021 "О заключении договора комплексного банковского обслуживания, содержащего условие об одновременном заключении договора о брокерском обслуживании и депозитарного договора".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2 квартале 2021 г; структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1.07.2021; обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2021 г; сообщения об исключении АКБ "МФТ-Банк" /ОАО/ и АКБ "Северо-Западный 1 Альянс Банк" АО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.