МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по покупке валюты на внутреннем рынке с расчетами 29 июля составил 13,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

Минфин РФ по бюджетному правилу на дополнительные доходы от высокой цены нефти теперь покупает для ФНБ не только иностранную валюту, но и золото. Этому драгоценному металлу отведено 20% в структуре фонда. Операции в интересах Минфина проводит Банк России. Первым днем, на который Минфин заказал у ЦБ покупку и валюты, и золота, стало 7 июля.

Как сообщало министерство, суммарный объем покупок по бюджетному правилу в период с 7 июля по 5 августа должен составить 296 миллиардов рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 миллиарда рублей.

Вместе с тем глава регулятора Эльвира Набиуллина в июне говорила, что ЦБ не планирует покупку золота на внутреннем рынке в связи с изменением структуры ФНБ. По ее словам, сейчас в этом нет необходимости — в золотовалютных резервах РФ, частью которых является ФНБ, уже есть "изрядное количество золота".