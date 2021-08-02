МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Тюменская область лидируют среди регионов России по количеству выдаваемых населению ипотечных кредитов, в аутсайдерах — Ингушетия, Дагестан и Крым, говорится в исследовании РИА Новости. Названы российские регионы с самой высокой зарплатой

РОСТ РЫНКА ИПОТЕКИ

Как отмечают эксперты, ипотечное кредитование стало одной из сфер экономики, получивших дополнительный импульс развития от фактора пандемии, в 2020 году были зафиксированы рекорды как по количеству кредитов, так и по суммарному их объему.

"Такой хороший результат объясняется минимальными за всю современную историю ставками, кроме того, сыграли свою роль широкие программы льготной ипотеки (ряд из них были анонсированы до пандемии). Дополнительное влияние оказывало желание части населения сберечь и порой приумножить свои денежные накопления, переведя их в более надежный актив, тем более что цены на жилье показали внушительный рост. В первой половине 2021 года эти факторы продолжали действовать, и по итогам текущего года можно ожидать новых рекордов", — отмечается в исследовании.

Сильный рост наблюдается и в сфере ипотечного кредитования. В первые пять месяцев 2021 года количество выданных ипотечных кредитов составило 759 тысяч, что на 45% больше, чем в январе-мае 2020 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за первые пять месяцев 2021 года составил 2,15 триллиона рублей, против 1,27 триллиона рублей за аналогичный период 2020 года, то есть прирост рынка ипотеки в денежном выражении оставил более 70%.

"Очень быстрый рост относительно аналогичного периода 2020 года связан в том числе с тем, что в прошлом году во втором квартале были объявлены выходные дни, и многие люди просто физически не могли оформить ипотеку, так как не работали банки и риелторы, а продавцы и покупатели не хотели осуществлять личные контакты. Однако во второй половине 2020 года на фоне сильного снижения ставок спрос на жилье и ипотеку активизировался", — говорится в исследовании.

ХМАО, ЯНАО И ТЮМЕНЬ В ЛИДЕРАХ

Как отмечается, в исследовании, по итогам последних 12 месяцев (с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021 года) в среднем в России на 1000 человек экономически активного населения было выдано порядка 27 ипотечных кредитов, это намного больше, чем в любой период до этого. Для сравнения, в прошлом рейтинге в среднем было 17 кредитов на 1000 человек экономически активного населения, а в 2016 году на 1000 человек экономически активного населения выдавалось лишь 10 ипотечных кредитов. Названы лидеры по росту долговой нагрузки среди регионов

"За пять лет рынок ипотеки фактически утроился, и ипотека стала одним из основных способов решения жилищного вопроса", — отмечают эксперты.

Первое место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки занимает Ханты-Мансийский автономный округ — за последние 12 месяцев в регионе было выдано 44,8 ипотечного кредита на 1000 человек экономически активного населения. ХМАО сместил на вторую строчку лидера прошлогоднего рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ, там это 43,2. На третьем месте — Тюменская область (42,2). Четвертое и пятое места занимают Новосибирская область (38,7) и Чувашия (38,6).

В лидирующей группе также расположились Магаданская область (38,1), Удмуртия (37,1), Пермский край (36,9), Архангельская область (36,7) и Коми (36,6). "В целом среди лидирующих субъектов РФ достаточно много северных регионов, что связано с неплохим уровнем денежных доходов в них", — говорится в исследовании.

ХОРОШАЯ ДИНАМИКА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ

Как отмечают авторы исследования, разница между лидерами и нижней частью рейтинга заметно сократилась в последний год. "Если в рейтинге 2020 года в среднем первая десятка регионов-лидеров опережала последнюю десятку регионов в 4 раза, то в текущем рейтинге эта разница сократилась до 3 раз", — говорится в пояснительной записке. Москва стала лидером по экономической устойчивости регионов

Последнюю строчку в рейтинге заняла Ингушетия с показателем 5,3 ипотечного кредита на 1000 человек экономически активного населения. На втором месте с конца — Дагестан с показателем 6,2, на третьем — Крым (8,8).

"Согласно цифрам, особенно слабо ипотека развита в Республиках Ингушетия и Дагестан, что по всей видимости связано как со слабым желанием населения ее брать (в частности из-за значительной доли частного сектора), так и с более слабым общим развитием банковских услуг. В целом похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках", — говорится в исследовании.

При этом, отмечают эксперты, замыкающие рейтинг регионы показали очень большой прирост ипотеки — так, в Ингушетии и Чечне количество кредитов в первые пять месяцев текущего года было более чем в пять раз больше результата 2020 года.

Четвертое и пятое места с конца заняли Кабардино-Балкария (10,8) и Севастополь (11,4).

КРУПНЫЕ КРЕДИТЫ В МОСКВЕ И НА САХАЛИНЕ

Как отмечается в исследовании, самые крупные кредиты берут в Москве — в среднем объем одного ипотечного кредита превышает 6,1 миллиона рублей. Также большие кредиты берут в Московской области (4,2 миллиона рублей) и Сахалинской области (4,1 миллиона рублей). В Чукотском автономном округе, Санкт-Петербурге и Якутии в среднем берут более 3,5 миллионов рублей.

Последние места по размеру кредитов заняли Чечня (0,97 миллиона рублей) и Ингушетия (1,02 миллиона). "В целом по России средний ипотечный кредит составляет 2,8 миллиона рублей, хотя годом ранее эта величина была на уровне 2,4 миллиона рублей. Таким образом, ипотечные заемщики берут все более крупные кредиты", — говорится в исследовании.

Эксперты прогнозируют, что выдача ипотеки в России в ближайшее время может замедлиться вслед за сворачиванием льготных программ и ростом ставок. "При этом отстающие регионы продолжат развиваться быстрее из-за накопления кредитной истории и расширения банковской сети. Вероятно, число ипотечных кредитов не будет сокращаться значительно, а вот размер среднего кредита уменьшиться более значительно", — заключают они.

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