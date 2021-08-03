МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Распознать финансовую пирамиду можно по ряду признаков, пишет "АиФ" со ссылкой на экспертов. Россияне активно помогают Банку России пополнять "черный список"

Главный маркер такой структуры — высокая доходность. Так, основатели финансовых обещают 25% в месяц. Но инвестиционных инструментов, способных дать такую доходность попросту не существует. Экономист Владимир Трегубов подчеркивает, что там нельзя заработать 20% в месяц, тем более постоянно. "Чем выше доходность, тем выше риск обнулить свой депозит", — отметил он.

Практикующий юрист Евгений Фурин указывает на то, что в финансовых пирамидах клиентам внушают, что доходность гарантирована. В действительности гарантировать доходность могут только банки по депозитам. А когда речь идет о торговле на рынке, то никаких гарантий и быть не может. О рисках же, с которыми сопряжена торговля на рынках, если пирамида вообще торгует на рынках, а не переводит деньги вкладчиков сразу на свои счета, ее организаторы всегда умалчивают.

По словам Фурина, любая организация, занимающаяся привлечением денег, обязана иметь лицензию Центробанка, Комиссии по ценным бумагам или Службы по финансовым рискам. Очевидно, что у финансовой пирамиды такой лицензии быть не может.

Также у финансовой пирамиды нет капитала — когда обманутые вкладчики потребуют возврата денег, руководители компании заявят, что имущества у них нет и возвращать нечего. Банк России рассказал о новой "прописке" финансовых пирамид в соцсетях

Все финансовые организации на постоянной основе публикуют финансовую отчетность. Пирамиды же ее не публикуют — или могут публиковать подложную.

Так как нет отчетности, то очень сложно понять, чем именно занимается контора, на чем она зарабатывает, в какие именно акции вкладывает, какие проекты реализует, какие заводы строит и где они находятся, сказал Фурин.

Также пирамиде свойственна навязчивая реклама. Задача — привлечь как можно больше клиентов и денег за максимально короткое время, пока на аферистов не вышли правоохранительные органы. Часто в рекламе финансовых пирамид и в отзывах вкладчиков, которые являются точно такой же рекламой, фигурирует ограниченность предложения, якобы оно не для всех.

Финансовые пирамиды появляются внезапно, замечает Фурин. "В основе обычно лежит выдуманная история о компании. Либо наоборот — компания не скрывает, что появилась только что, но обещает гарантированно быстрые и высокие доходы", — отметил юрист.

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