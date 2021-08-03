КИЕВ, 3 авг — ПРАЙМ. Власти Украины ожидают получить от Международного валютного фонда (МВФ) более 2,7 миллиарда долларов безвозмездной помощи из 650 миллиардов, утвержденных фондом на восстановление мировой экономики, заявил во вторник заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован. Киеву под силу остановить "Северный поток - 2", считает Коболев

В понедельник в МВФ сообщили, что Международный валютный фонд одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса.

"Вечером 2 августа руководители МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ (специальные права заимствования – ред.) на 650 миллиардов долларов, из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2,7 миллиарда долларов… Это хороший подарок для Украины, и мы его получим к 30-летию независимости", — написал Рашкован на своей странице в Facebook.