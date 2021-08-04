МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 54 /2294/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5750-У от 10.03.2021 "О порядке создания и выдачи удостоверяющим центром Центрального банка Российской Федерации квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64333 от 22.07.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5815-У от 15.06.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года № 704-П "О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64344 от 22.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5816-У от 15.06.2021 "О внесении изменения в пункт 2.4 Положения Банка России от 12 марта 2015 года № 463-П "О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу /документам/, определяющему /определяющим/ меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами деятельности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64332 от 21.07.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5820-У от 21.06.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 13 декабря 2010 года № 2538-У "О порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками /филиалами/ отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками /в том числе дорожными чеками/, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64343 от 22.07.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5821-У от 21.06.2021 "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2010 года № 2481-У "О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64347 от 22.07.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— указание № 5823-У от 21.06.2021 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 64338 от 22.07.2021, вступает в силу с 1.01.2022/;

— приказ № ОД-1619 от 3.08.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 23 июля 2021 года № ОД-1532";

— информационное письмо № ИН-06-28/56 от 26.07.2021 "О рекомендациях по раскрытию эмитентами эмиссионных ценных бумаг информации в форме сообщения о существенном факте, установленного главой 50 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг";

— информационное письмо № ИН-06-59/57/08ЛА-48666 от 29.07.2021 "О согласии заемщиков на обработку их персональных данных".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1-1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1.07.2021; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.07.2021 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации АО "РУНА-БАНК"; сообщение об исключении АКБ "Мультибанк" ОАО из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.