 

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 55 /2295/.

В "Вестнике…" опубликован Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, по состоянию на 1.07.2021.

 