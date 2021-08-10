МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах 11 августа предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий, говорится в сообщении министерства. Банк России опубликовал данные по капиталу и торговле

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

В настоящее время в обращении находятся ОФЗ 26237 на 100,5 миллиарда рублей при общем объеме выпуска 500 миллиардов, ОФЗ серии 26240 — на 40,2 миллиарда рублей, также из 500 миллиардов общего размера выпуска.

Минфин РФ на предыдущих безлимитных аукционах 4 августа разместил госбумаги двух серий — ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года — на 75,3 миллиарда рублей при совокупном спросе в 145 миллиардов.