МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в первом полугодии 2021 года составила 718,311 миллиарда рублей против убытка в 253,869 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка выросла на 46,3% и составила 2,754 триллиона рублей. Себестоимость продаж составила 1,349 триллиона рублей, увеличившись на 9,1%.