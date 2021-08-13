МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Микрофинансовые организации в июле немного нарастили выдачи займов россиянам — на 0,7% по сравнению с месяцем ранее, до 2,32 миллиона ссуд, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Долг россиян перед банками достиг почти 24 триллионов рублей

"Количество выданных микрозаймов или займов "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей) в июле 2021 года составило 2,32 миллиона единиц. По сравнению с предыдущим месяцем в июле текущего года количество выданных микрозаймов немного увеличилось — на 0,7%", — говорится в сообщении.

Наибольшее количество микрозаймов в российских регионах в июле 2021 года было выдано в Москве (116,8 тысячи единиц), Московской области (105 тысяч единиц), Свердловской области (83,1 тысячи единиц), Краснодарском крае (82,9 тысячи единиц), и Республике Башкортостан (74,9 тысячи единиц).

Небольшой рост выдачи микрозаймов в июле по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в большинстве регионов страны. При этом самую серьезную динамику продемонстрировали Москва (+3,4%) и Санкт-Петербург (+2,8%), а также Челябинская (+2,3%), Омская (+2,3%) и Московская (+2,2%) области. В России дорожают ипотечные и потребительские кредиты

В свою очередь в ряде субъектов страны, напротив, было зафиксировано снижение выдачи займов "до зарплаты", в том числе, в Алтайском крае (-3,4%), Архангельской (-2%) и Белгородской (-1,5%) областях, а также Приморском крае (-1,4%).

"Последние пять месяцев количество выданных займов "до зарплаты" находится на уровне 2,2-2,3 миллиона штук в месяц. Таким образом, можно говорить об общей стабилизации ситуации в сегменте микрозаймов", — отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.