МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы в России в широком определении по состоянию на 1 августа составил 19,681 триллиона рублей против 19,298 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. Денежная база России в узком определении за неделю увеличилась на 0,43%

Таким образом, за месяц показатель вырос на 2%, или на 382,6 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (13,733 триллиона рублей на 1 августа). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,637 триллиона рублей), обязательные резервы (773,3 миллиарда), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,946 триллиона) и облигации Банка России у кредитных организаций (591,6 миллиарда рублей).