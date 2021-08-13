МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВЭБа по РСБУ в первом полугодии этого года составила 42,714 миллиарда рублей против убытка в 75,744 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из отчета госкорпорации.

Процентные доходы ВЭБа уменьшились на 3,8%, до 70,583 миллиарда рублей. Комиссионные доходы сократились на 1,9%, составив 3,216 миллиарда рублей. Процентные расходы снизились на 12,3% и составили 72,315 миллиарда рублей.

ВЭБ.РФ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.