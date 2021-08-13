МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистый долг ОК "Русал" по МСФО в первом полугодии 2021 года снизился на 22,3% и на 30 июня составил 4,099 миллиарда долларов, следует из материалов компании. Чистая прибыль "Алросы" по МСФО в первом полугодии выросла в 16 раз

"Сокращение чистого долга произошло благодаря полученным дивидендам "Норникеля" и участию в программе обратного выкупа акций компании. До конца 2022 года "Русалу" предстоит погасить кредитов и иных заимствований на сумму, эквивалентную примерно 2 миллиарда долларов", — отмечается в сообщении.

При этом общий долг практически не изменился и на 30 июня составил 7,865 миллиарда долларов.

Чистая прибыль "Русала" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 2,018 миллиарда долларов против убытка годом ранее на сумму 124 миллиона долларов, прежде всего, благодаря участию в "Норникеле", следует из сообщения.

"Чистая прибыль составила 2 018 миллиона долларов, из которых 1 124 миллиона долларов пришлось на неденежную статью — долю в прибыли "Норникеля" (доля "Русала" в "Норникеле" составляет 27,8% — ред.). Общая чистая прибыль, связанная с участием в "Норникеле", составила 1 616 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Скорректированная чистая прибыль составила 679 миллионов долларов против убытка годом ранее в размере 63 миллиона долларов, нормализованная чистая прибыль — 1,803 миллиарда долларов против убытка на 76 миллионов долларов. Мосбиржа начала маркировать сложные финансовые инструменты

Акции "Русала" провалились на 3,8% на рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды, следует из данных торгов Московской биржи.

К 18.09 мск акции "Русала" снижались на 2,8%, а чуть раньше падали на 3,76% — до 52,09 рубля. До сообщения акции теряли всего 0,4% к уровню предыдущего закрытия торгов. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,41%.

Компания в пятницу сообщила, что ее совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2021 года.

Последний раз "Русал" выплачивал дивиденды по итогам 2017 года на общую сумму 299,3 миллиона долларов.

В начале июля "Русал" сообщал, что по заявлению одного из основных акционеров компании, Sual Partners Ltd, компания 9 сентября проведет внеочередное собрание акционеров. Sual, в частности, предлагает рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2021 года, а также переизбрать совет директоров компании.

"Русалу" принадлежит 27,8% акций "Норникеля". В первом полугодии "Норникель" объявил обратный выкуп около 3,4% акций на сумму до двух миллиардов долларов. "Русал" принял участие в buy back, по итогам которого его доля в "Норникеле" должна сохраниться на уровне более 25% + 1 акция.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2020 году пришлось 5,8% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual Partners (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2020 году снизил выпуск алюминия на 0,1% — до 3,755 миллиона тонн.