МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Самое большое количество внутрироссийских переводов из крупнейших городов страны, Москвы и Санкт-Петербурга, отправляется в Азов, Казань, Старый Оскол, Краснодар и Екатеринбург, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт опроверг риск появления ипотечных пузырей на рынке

В рамках исследования были изучены обезличенные данные обо всех международных и междугородних переводах из Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в первом полугодии 2021 года и аналогичном периоде 2020 года.

"Топ-5 российских городов, на которые приходится самое большое количество переводов из двух крупнейших мегаполисов: Москвы и Санкт-Петербурга, в первом полугодии 2021 годы выглядит следующим образом: Азов (средний чек одного перевода составил 52 218 рублей), Казань (средний чек 1 255 рублей), Старый Оскол (4 599 рублей), Краснодар (65 106 рублей) и Екатеринбург (1 367 рублей).

При этом аналитики указывают, что в аналогичном периоде прошлого года Екатеринбург был, напротив, лидером в этой пятерке, причем с заметно более высоким средним чеком – 2 722 рубля. Далее шел Ижевск с чеком 6 196 рублей, Кемерово – 8 372 рубля, Тамбов – 25 923 рубля и Старый Оскол – 3 231 рубль.

Кроме того, авторы исследования подсчитали, как за год изменились международные переводы россиян. Так, самое большое количество переводов из России отправлялось в Азербайджан (средний чек одного перевода — 9 600 рублей), Белоруссию (11 289 рублей), Молдавию (13 901 рубль), Казахстан (21 322 рубля) и Узбекистан (17 941 рубль).

Интересно, что в аналогичном периоде прошлого года Азербайджан также был в лидерах. Но средний чек перевода из России в эту страну был ниже: он составлял 8 139 рублей. В прошлом году на втором месте рейтинга также была Белоруссия с чеком 10 093 рубля. Бронзовым призером была Польша со средним чеком одного перевода в 13 031 рубль.

Финальные четвертую и пятую строчки занимали Казахстан и Молдавия. В Казахстане средний чек перевода был ниже, чем в этом году, и составлял 19 187 рублей. И, наконец, в замыкающей топ-5 Молдавии средний чек составлял 12 609 рублей, и он также был ниже, чем в текущем году.