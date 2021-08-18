МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский олигарх, член совета директоров финансовой группы "Сафмар" Саид Гуцериев нетрадиционно заработал на криптовалюте. Он продал доли в трех криптобиржах. Об этом сообщают "Ведомости". Илон Маск назвал самую сильную криптовалюту в мире

С начала 2021 года Гуцериев избавился от долей в биржах Currency.com, Capital.com и Zubr.io, приобретенных в 2017 году. Причем изначально бизнесмен рассматривал их в качестве объектов для долгосрочных инвестиций, но затем изменил позицию.

Покупателями пакетов Гуцериева в криптобиржах выступили международная торговая площадка FTX и партнер предпринимателя по Currency.com и Capital.com, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, владеющий холдингом VP Capital.

По подсчетам "Ведомостей", выручка Гуцериева и его фонда Larnabel Ventures от продажи долей в биржах могла составить не менее 300 миллионов долларов, а чистая прибыль — около 300 миллионов долларов. При этом официально суммы сделок не раскрываются.

Напомним, что Currency.com стала первой легальной криптобиржей в СНГ. Ее юридические лица зарегистрированы в Белоруссии, Великобритании и на Гибралтаре. Инфраструктурной основой для нее служит трейдинговый стартап на основе искусственного интеллекта Capital.com. На Currency.com торгуются токенизированные активы на сырье, акции и индексы, стоимость которых привязана к базовым активам. Собеседники издания отмечают, что среди трех главных источников заработка криптобирж — комиссия при проведении сделок, продажа собственных токенов, в которых проводятся сделки, и сборы за размещение токенов криптопроектов.

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