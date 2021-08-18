МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июль увеличилась на 26,6 миллиона рублей, или на 1,8%, и на 1 августа составила 1,538 миллиарда рублей, сообщил Росстат. В России подешевел продукт, который дорожал с начала года

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 579,8 миллиона рублей (37,7%), в 2020 году – 261,3 миллиона рублей (17%), в 2019 году и ранее – 696,9 миллиона рублей (45,3%).

Задолженность по заработной плате на 1 августа имели менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 38,3%; строительство – 23%; транспорт – 15,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки – 7,5%; добыча полезных ископаемых – 5,4%.