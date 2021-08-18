ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Американская администрация работает над тем, чтобы лишить движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) доступа к 400 миллионам долларов, которые должен на следующей неделе перечислить Афганистану Международный валютный фонд, сообщает издание The New York Times. Western Union остановила денежные переводы в Афганистан

Выделение средств было утверждено в рамках экстренной помощи в условиях пандемии COVID-19, но может быть заблокировано из-за отсутствия в стране руководства, признаваемого мировым сообществом, говорится в публикации со ссылкой на источники в МВФ и минфине США.

На правах крупнейшего акционера фонда Соединенные Штаты имеют действенные рычаги влияния на ситуацию. Сам фонд намерен свериться с реакцией участников, которые также не торопятся с признанием режима талибов*, пишет издание.

Ранее в августе МВФ выделил 650 миллиардов долларов в помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией. Доля Афганистана составила порядка 460 миллионов долларов, из которых страна уже получила 52 миллиона.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы* активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Эксперт предсказал катастрофическую волну беженцев из Афганистана

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами*. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.