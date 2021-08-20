МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в июле 2021 года увеличились на 100 тысяч унций (+0,14%) и на 1 августа составляли 73,8 миллиона унций (2295,437 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

Банк России в июле пополнил резервы золотом на 100 тысяч унций (3,1 тонны) впервые с апреля 2020 года.

Стоимость монетарного золота в резервах в июле 2021 года увеличилась на 4,434 миллиарда долларов, или на 3,4%, и на 1 августа составила 134,874 миллиарда долларов. Доля монетарного золота в резервах в июле выросла до 22,4% с 22,04% в июне.

Резервы золотом Банк России последний раз пополнял в 2020 году, в первом квартале, и с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал ЦБ. Однако в феврале 2021 года банк продал из резервов 3,1 тонны золота, — это было первое снижение золотых резервов за последние несколько лет.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2020 год выросли на 1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны).

В течение 2019 года ЦБ РФ, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны), составив на 1 января 2020 года 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота, и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).