МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Московского кредитного банка" (МКБ) по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 13,55 миллиарда рублей, следует из отчетности банка. В России представили банкомат с новой функцией

Чистый процентный доход вырос на 28,4%, до 35,297 миллиарда рублей. Операционные доходы составили 30,952 миллиарда рублей, показав рост на 39,6%. Операционные расходы выросли на 29,6%, до 13,842 миллиарда рублей.

Активы МКБ по состоянию на 30 июня составили 3,166 триллиона рублей против 2,916 триллиона на 31 декабря 2020 года. Обязательства банка на ту же дату составили 2,91 триллиона рублей против 2,682 триллиона на конец прошлого года.

МКБ работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля банк занимал восьмое место в банковской системе РФ.