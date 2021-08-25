МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июль выросла на 0,9 процентного пункта и составила 20,6% по состоянию на 1 августа, следует из материалов Банка России. В АКРА объяснили, почему России не страшен госдолг

При этом по итогам июня показатель показал рост впервые с начала февраля текущего года, когда он составлял 23,4%.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении к 1 августа выросли на 5,8%, до 3,157 триллиона рублей. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 15,312 триллиона рублей с 15,152 триллиона месяцем ранее.