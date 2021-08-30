МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Выручка российской инвестиционной компании АФК "Система" по МСФО во втором квартале 2021 года выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 180,008 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. ВТБ отчитался о чистой прибыли за семь месяцев текущего года

Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 6,7% в годовом исчислении — до 58,491 миллиарда рублей. Рентабельность по этому показателю составила 32,5% против 35,4% годом ранее. Операционная прибыль во втором квартале увеличилась на 7,1% — до 25,77 миллиарда рублей. Скорректированный чистый убыток составил 3,387 миллиарда рублей против прибыли в 1,935 миллиарда годом ранее.

По итогам первого полугодия выручка выросла на 12,2% и достигла 351,544 миллиарда рублей. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 6,4% — до 115,421 миллиарда рублей, рентабельность по нему составила 32,8% против 34,6% годом ранее. Операционная прибыль в первом полугодии увеличилась на 8,9% — до 51,154 миллиарда рублей. Скорректированный чистый убыток снизился на 22,6% и составил 5,786 миллиарда рублей.

"Во втором квартале 2021 года мы добились ускорения темпов роста выручки и показателя скорректированная OIBDA… за счет сильной позитивной динамики публичных и непубличных компаний", — отметил президент АФК "Система" Владимир Чирахов, слова которого приводятся в сообщении. Полугодовая прибыль "Трансконтейнера" выросла на 55%

По его словам, компания МТС ускорила темп роста бизнеса до двузначных значений, Segezha Group увеличила выручку на 45% в годовом исчислении, неконсолидируемые портфельные компании в отчетном периоде также продемонстрировали высокие темпы роста на фоне расширения масштабов бизнеса.

"Медси" нарастила выручку на 60% в годовом выражении, увеличив объем плановой медицинской помощи на фоне восстановления спроса и продолжив оказывать медицинские услуги, связанные с диагностикой, профилактикой и лечением COVID-19. "Биннофарм Групп" показала рост выручки в результате реализации стратегии, направленной на активное развитие в госпитальном и розничном сегментах", — отметил Чирахов.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 59,2143% акций "Системы". Его сыну Феликсу Евтушенкову принадлежит 5,2163% акций корпорации.