МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Выручка АО "Почта России" в первом полугодии 2021 года увеличилась на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 104 миллиарда рублей по МСФО, сообщила компания. ВТБ хочет вернуть контроль над "Почта банком"

"Выручка "Почты России" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 104 миллиарда рублей, что на 6% больше, чем в первом полугодии 2020 года. При этом цифровая выручка составила 24 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что основной статьей доходов, на которую пришлось 60% совокупной выручки, является оказание услуг почтовой связи, к которой относятся пересылка письменной корреспонденции, посылок и EMS-отправлений. Выручка от услуг почтовой связи выросла на 11% — до 63 миллиардов рублей.

Цифровая выручка составила 23% от выручки отчетного периода. К ней относятся доходы, полученные от продажи услуг через порталы pochta.ru и otpravka.pochta.ru и мобильное приложение "Почты России". По итогам 2020 года цифровая выручка составила 37 миллиардов рублей.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.