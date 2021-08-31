МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. С успехом противостоять растущей инфляции смогут инвесторы, хотя бы 10% активов которых составляет золото. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова известного трейдера и основателя управляющей компании Mobius Capital Partners Марка Мобиуса.

"На данном этапе 10% следует вложить в физическое золото. Глобальная девальвация валют в следующем году будет весьма значительной, учитывая невероятное количество "напечатанной" денежной массы", — посоветовал Мобиус. Он добавил, что было бы правильным иметь золотые активы, к которым всегда будет доступ и которые не сможет конфисковать правительство. Россиян научили, как выгодно вложить 10 тысяч рублей

Bloomberg отмечает, что результатом массовой вакцинации и восстановления экономики стало снижение цен на драгметаллы, которые в начале пандемии достигли рекордных значений. Тогда люди больше всего стремились к безопасным активам, к которым относятся и золотые слитки. В 2020 году спот-котировки поднимались до 2,08 тысячи долларов за унцию, а сейчас золото торгуется около 1,8 тысячи долларов за унцию.

С начала 2021 года золото стало дешевле на 4%, тогда как как мировые запасы держатся на рекордном уровне, а Федеральная резервная система США разрабатывает стратегию сокращения финансовых стимулов. Инвесторов стали привлекать другие активы — например, гособлигации США, которые распродает ФРС по более низкой цене. При условии, что процентная ставка не изменится, они станут гораздо доходнее золота, от которого сейчас выгоднее отказаться. По данным Bloomberg, за последние 12 месяцев держателей золотых активов во всем мире стало на 8,5 процента меньше.

В Германии же, наоборот, население стало чаще вкладываться в драгметаллы из-за растущей инфляции. Жители страны в первой половине 2021 года на 35 процентов активнее скупали золотые слитки и монеты — больше всего с 2009 года.