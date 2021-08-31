МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 14,8 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга составляет 302 миллиарда, говорится в сообщении госкорпорации. Банк России отозвал две лицензии у страховщика "Ингвар"

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 31 августа 2021 года перечислила Банку России 14,8 миллиарда рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов…. Остаток задолженности Агентства на текущий момент составляет 302 миллиарда рублей без учета процентов", — сказано в сообщении.

Уточняется, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 13 миллиардов рублей, в счет погашения процентов — 1,8 миллиарда рублей. Таким образом, в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору уже 558,3 миллиарда рублей, из них 540 миллиардов рублей — на погашение основной суммы долга, 18,3 миллиарда рублей — в счет погашения задолженности по процентам.

Банк России в 2015-2017 годах предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.