КИЕВ, 1 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов Украины погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году, общая сумма платежа составила более 1,3 миллиарда долларов, сообщается на сайте министерства финансов страны.

"Сегодня, 1 сентября 2021 года, Министерство финансов Украины погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 1,3 миллиарда долларов США, в том числе 974,146 миллиона долларов США погашение основной суммы еврооблигаций и 334,636 миллиона долларов США процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах. К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 3,6 миллиарда долларов США", — говорится в релизе.

В министерстве отметили, что выпуск ОВГЗ с погашением в 2021 году общей номинальной стоимостью 1 409 282 000 долларов был осуществлен в 2015-2016 годах с процентной ставкой 7,75% в год.

В ведомстве также напомнили, что в июле 2020 года с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга министерство финансов осуществило активную операцию по управлению государственным долгом, а именно выкупило еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму 435 миллионов долларов.