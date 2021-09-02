ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает оставить в Гохране только ликвидные драгоценные металлы и камни, которые при необходимости можно быстро продать, а также редкие металлы, в которых есть потребность у страны, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ.

Минфин ранее опубликовал уведомление о разработке законопроекта по созданию резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны.

"В связи с тем, что решили навести порядок. Первое – избавиться от неликвидных изделий, которые попали в Гохран, когда в советское время туда свозились недорогие ювелирные изделия не представляющие ценности", — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, в связи с чем появилась необходимость в этом законопроекте.

По его словам, сейчас есть договорённость с руководством Гохрана о том, что они активно будут это перерабатывать.

"Удивительные вещи, конечно, творились, например, находили стеклышки вместо рубинов. Понятно, что эти стеклышки приходится выкидывать, все это списывать и процесс это непростой и небыстрый. А сами такие изделия зачастую художественной ценности никакой не имеют, их приходится просто переплавлять. Второе — продажа низкосортных и малоразмерных алмазов, потому что они не слишком ликвидны и будут терять в цене", — добавил замминистра.

Он напомнил, что в этом году Гохран их активно продавал на аукционах, воспользовавшись очень хорошей конъюнктурой рынка. "Мы хотим, чтобы там остались только ликвидные вещи, которые можно будет в случае необходимости быстро продать", — подчеркнул Моисеев.

По его словам, есть еще одна составляющая — это обеспечение мобилизационного резерва. "Мы написали письма в ведомства, спросили, сколько нужно оставить металлов, название которых я даже и сказать не могу. К сожалению, результат был неочевидный. Вот мы и хотим это все урегулировать для того, чтобы Госфонд хранил ровно столько редких и особенно не производимых в РФ металлов, сколько потребуется. Исключать, что будут какие-то ограничения с точки зрения торговли нельзя, поэтому надо быть к этому готовым. Но если чего-то в Госфонде много или какие-то вещи не нужны, то надо их продать просто, а что-то купить", — заключил замглавы Минфина.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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