ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ выявил масштабное мошенничество и коррупционные схемы в работе российских лабораторий по исследованию минерального сырья на предмет содержания в нем драгоценных металлов, и планирует создать две государственные лаборатории при Пробирной палате, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на ВЭФ. Минэнерго ожидает, что добыча газа в России по итогам 2021 года вырастет

"Мы с правоохранительными органами выявили масштабную недостоверность в работе лабораторий при оценке содержания металла в сырье", — сказал Моисеев. Он пояснил, что эти лаборатории умышленно занижали показатели содержания металла, что позволяло компаниям существенно снижать уплату пошлин при вывозе этого сырья за рубеж.

В результате, по словам Моисеева, Росаккредитация лишила возможности работать большинство таких лабораторий в стране. Замминистра признал, что такое решение "вызвало некоторую турбулентность на рынке" и создало трудности добросовестным производителям. "Чтобы у добросовестных производителей было, куда можно прийти, мы решили создавать такую лабораторию в Пробирной плате в Москве", — сказал он.

Кроме того, по словам замминистра, такая лаборатория должна быть создана и на Дальнем Востоке. "Мы должны сделать полный цикл лабораторной оценки не только в Москве, но и на Дальнем Востоке. У нас две трети драгоценных металлов добывается на Дальнем Востоке, а остальные тоже добываются ближе к Дальнему Востоку, чем к Москве", — пояснил Моисеев.

Он назвал и другие проблемы в этой сфере, в частности – большую долю экспорта вторичного золотого сырья. "Большая часть минерального сырья перерабатывается в России, но вторичное сырье в основном вывозится", — сказал он. Причем необходимые технологии переработки в России есть, их необходимо развивать.

Замминистра также пожаловался на недобросовестных партнеров России в ЕАЭС, которые допускают нелегальный экспорт сырья из России через свои границы. Моисеев не стал называть конкретные страны, отметив, что с ними ведется работа в рамках международных договоров.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.