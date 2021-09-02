МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. ВТБ полностью перечислил единовременные государственные выплаты пенсионерам, говорится в сообщении банка. Сбербанк уже перевел пенсионерам более 60% социальных выплат

"ВТБ на 100% завершил перечисление единовременных государственных выплат пенсионерам, а также защитил их от списания в счет кредитов. Социальная выплата в размере 10 тысяч рублей от государства поступила на счета пенсионеров – клиентов банка до 14.00 по московскому времени, при этом 90% зачислений проведены в утренние часы", — сказано в сообщении.

По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что на эти выплаты суммарно понадобится порядка 500 миллиардов рублей.