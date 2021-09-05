МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Сейчас в России только 39% граждан готовы устроиться на работу с "серой" или "черной" зарплатой, пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

По мнению аналитиков, число россиян, которые согласны на "зарплату в конверте", меняется в зависимости от условий на рынке труда. Чем ситуация стабильнее, тем меньше желающих.

Если в 2019 году порядка 60% респондентов были готовы устроиться в компанию с двойной бухгалтерией, то в апреле 2020 года — в локдаун — их было только 46%.

В сентябре 2020 года этот показатель снизился до 39%, но позднее — в декабре — с обострением эпидситуации по COVID-19, поднялся до 45%.

Россияне, которые получают "черную" зарплату, по факту не имеют трудового договора. С их дохода не удерживаются НДФЛ и взносы.

"Серой" считается зарплата, если делится на две части — одна является "официальной" и проходит по документам, с нее платятся обязательные отчисления. Вторая часть начисляется сотрудникам мимо кассы.

Чаще на "черную" зарплату соглашаются мужчины — 43% против 36% среди женщин.

Старшее поколение относится к этому виду трудоустройства более терпимо, чем молодежь.