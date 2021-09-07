МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" вернется к вопросу выплаты дивидендов при получении чистой прибыли, сообщил в ходе вебинара "ВТБ Капитал Инвестиции" начальник отдела по связям с инвесторами компании Андрей Напольнов.

"Получение чистой прибыли в будущем — повод вернуться к вопросу о дивидендах", — сказал Напольнов.

"Аэрофлот" не выплачивал дивиденды в 2020 и 2019 годах. За 2018 год авиакомпания выплатила дивиденды из расчета 2,6877 рубля на акцию на общую сумму 2,857 миллиарда рублей, что составляет около 50% чистой прибыли по МСФО. За 2017 и 2016 годы также выплачивалось 50% чистой прибыли по МСФО.

Чистый убыток группы "Аэрофлот" в 2020 году по МСФО составил 123,208 миллиарда рублей. Гендиректор авиакомпании Михаил Полубояринов в середине августа сообщил, что "Аэрофлот" ожидает по итогам текущего года сокращения своего финансового убытка, но не выхода в прибыль.