МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не исключает еще одного сокращения объема государственных заимствований на текущий год, сообщил заместитель министра финансов Тимур Максимов на Московском финансовом форуме.

"Мы первое сокращение уже сделали — порядка, на 900 миллиардов рублей сократили объем (госзаимствований — ред.) за счет накопленных остатков. Если у нас будет возможность сократить и дальше эту программу в текущем году, я думаю, это надо сделать, потому что фаза для размещений не самая удачная", — сказал он.