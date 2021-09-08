Минфин допустил еще одно сокращение госзаимствований в текущем году
Замминистра финансов Максимов: Минфин допускает еще одно сокращение госзаимствований на 2021 год
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не исключает еще одного сокращения объема государственных заимствований на текущий год, сообщил заместитель министра финансов Тимур Максимов на Московском финансовом форуме.
"Мы первое сокращение уже сделали — порядка, на 900 миллиардов рублей сократили объем (госзаимствований — ред.) за счет накопленных остатков. Если у нас будет возможность сократить и дальше эту программу в текущем году, я думаю, это надо сделать, потому что фаза для размещений не самая удачная", — сказал он.
https://1prime.ru/finance/20210908/834635645.html
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