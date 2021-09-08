МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Банк России в совместном письме указали, что кредиторы должны исключить из договора с заемщиком обязательное условие о получении рекламной информации — такое согласие должно прописываться в отдельном документе или форме на сайте, причем с возможностью в любой момент отказаться от рекламы, сообщило правительство.

Это письмо адресовано кредитным и микрофинансовым организациям, потребительским и сельскохозяйственным кредитным кооперативам, ломбардам, отмечается в сообщении в Telegram-канале правительства.

"ФАС и ЦБ указывают, что при заключении договора с кредитными организациями согласие на получение рекламной информации должно быть прописано в отдельном документе или форме на сайте, без возможности его автоматического продления, а также с предоставлением возможности отказаться от такой рекламы в любой момент. Отказ заемщика от получения рекламной информации не должен являться основанием для отказа ему в предоставлении финансовых услуг", — проинформировал кабмин.

Регуляторы считают, что обязательное условие финансовых организаций о даче согласия на получение рекламы при заключении кредитного договора нарушает законные права и интересы заемщиков, пояснила позднее ФАС, указав, что кредиторам рекомендовано получать такое согласие через отдельный документ или форму на сайте, причем с указанием срока действия и без условия о его автоматической пролонгации.

"В случае если согласие на получение рекламной информации включено в иные документы, например, заявление о предоставлении потребительского кредита, кредиторам рекомендуется обеспечить заемщику возможность проставления отдельной подписи в документе. При этом регуляторы предлагают обеспечить заемщику возможность отказаться от рекламной рассылки", — говорится в сообщении службы.

Кроме того, в своем письме ФАС и ЦБ рекомендуют кредиторам отражать информацию о наличии у заемщика права в любой момент отозвать согласие на получение рекламной информации.

"При этом отказ заемщика на получение рекламной информации не должен являться основанием для отказа ему в предоставлении услуг", — подчеркивает антимонопольное ведомство.