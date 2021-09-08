МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минтруд РФ перечислил пособия и выплаты, для получения которых нужна карта "Мир", говорится в сообщении министерства, размещенном в Instagram. ВТБ начнет зачислять соцвыплаты на карту без заявлений

"Какие пособия начисляются на карту "Мир"? Ежемесячное пособие беременным, рано вставшим на учет, пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком, ежемесячная выплата на второго, третьего и следующих детей, если она предусмотрена в вашем регионе, ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячное пособие для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсии и другие выплаты от Пенсионного фонда, пособие по безработице", — сказано в сообщении.

Отмечается, что перечисленные пособия также можно получить на счет, к которому не привязано никаких карт, или почтовым переводом, если предусмотрено получение почтой.

В министерстве обратили внимание, что пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей с 8 до 17 лет, получить на почте нельзя, а единовременные пособия на детей школьного возраста могут быть переведены на карту любой платежной системы.