МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует в 2021 году занять на внутреннем рынке 2,8 триллиона рублей в валовом выражении, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов на брифинге на полях Московского финансового форума. Минфин допустил еще одно сокращение госзаимствований в текущем году

"Мы стараемся аккуратно участвовать на рынке, и если нам пытаются включить высокие премии за риск, мы в таком случае сокращаем заимствования или даже не проводим аукционы", — сказал он.

"Поэтому, действительно, наша оценка в этом году выхода на рынок по валовому объему привлечения чуть меньше 3 триллионов рублей — это 2,8 триллиона рублей. Это ниже, чем наши плановые значения, примерно столько же, чуть больше, у нас на следующий год по плану предусмотрено", — добавил он.

"Поэтому мы всегда преследуем цель не навредить ставкам на финансовом рынке, осуществляя масштабные заимствования, и соответственно мы очень аккуратно подходим к структуре портфеля ценных бумаг с тем, чтобы он был сбалансированным и чтобы нашим будущим поколениям достался портфель, который не зависит от конъюнктуры и не имеет высоких процентных платежей", — заключил Силуанов.

Программа внутренних заимствований на 2021 год изначально предполагала привлечение 3,7 триллиона рублей в валовом выражении, чистые заимствования — 2,7 триллиона рублей. Однако затем объем государственных внутренних заимствований в 2021 году сокращен на 875 миллиардов рублей за счет использования свободных остатков средств, сформированных по итогам исполнения федерального бюджета в 2020 году.