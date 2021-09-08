ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. Министр финансов США Джаннет Йеллен призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит государственного долга, предупредив, что резервы администрации будут исчерпаны в октябре, и страна впервые в истории не сможет выполнять свои обязательства. Госдолг США превысил отметку в $22 трлн

"Наиболее вероятным сценарием представляется то, что денежные резервы и потенциал чрезвычайных мер будут исчерпаны в течение октября месяца… Как только все доступные меры и денежные резервы окажутся полностью израсходованы, Соединенные Штаты Америки будут не в состоянии выполнять свои обязательства впервые в нашей истории", — написала Йеллен в письме законодателям.

Она предупредила, что затягивание вопроса может нанести серьезный ущерб потребительскому и деловому доверию, увеличить стоимость краткосрочных заимствований и пагубно сказаться на кредитном рейтинге США.

"Задержка, ставящая под вопрос способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, вероятно, нанесет непоправимый ущерб экономике США и глобальным финансовым рынкам… Со всем уважением я призываю конгресс безотлагательно действовать, чтобы защитить полное доверие и уважение к Соединенным Штатам", — добавила Йеллен.